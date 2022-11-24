  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkent'te feci olay! İki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti
Yerel

Başkent'te feci olay! İki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sanayi sitesinde çalışan iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Bacağından yaralanan çocuk ameliyata alınırken, arkadaşı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 22:16:00 -
Başkent'te feci olay! İki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sanayi sitesinde çalışan iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Bacağından yaralanan çocuk ameliyata alınırken, arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Bıyıktay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan 2 çocuk evlerine giderken bıçakla şakalaşmaya başladı. Çocuklardan S.G., şakalaşma sırasında arkadaşı Y.G'yi bacağından yaraladı. Y.G. kanlar içinde yerde kaldı.

 

Ekipler sevk edildi

Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Ameliyata alınan Y.G'nin durumunun ciddi olduğu ifade edilirken, arkadaşını yaralayan S.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23