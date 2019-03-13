Başkentte Bylock operasyonu! Ankara'da FETÖ'nün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 44 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlileri de var Yapılan açıklamada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. 11 kişi ele geçirildi Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği 44 şüpheli için yapılan operasyonda 11 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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