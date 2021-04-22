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Eğitim Başkent Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Başkent Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavına gün geçtikçe yaklaştığımız için üniversiteye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri üniversitelere girebilmek için üniversite taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Başkent Üniversitesi 2021, Başkent Üniversitesi başarı sıralaması ve Başkent Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:45:00 -
Başkent Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

YKS sınavının başvuru tarihinin sona ermesiyle Galatarasay Üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. 2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Başkent Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Başkent Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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