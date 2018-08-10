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Başkan’ın atamalarında ‘sıfır hata’ talimatı

Bakan, bakan yardımcısı, kurum ve kurul başkanlarına “atamalarda hata yapmayın” talimatı veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çok fazla acele etmeyin ama hata da yapmayın.. Yanlış atamadan dönmek zor oluyor” dediği belirtildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:38
Başkan’ın atamalarında ‘sıfır hata’ talimatı

Haziran seçimleri ile resmen başlayan yeni yönetim sisteminde devletin yeniden şekillendirilmesi çalışmaları hızla sürüyor. Bu süreçte, bakanlıkların tamamı ve birkaçı dışında kurul ve başkanlıklara yönetici atamaları tamamlandı. Kalan birkaç kurul ve başkanlığa atamaların ise önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

YENİ SİSTEMİN VALİLERİ HAFTAYA

Bu arada uzun süredir beklenen Valiler Kararnamesi de tamamlanmış durumda. Akit’in siyaset kulislerinden edindiği bilgilere göre tüm illerin valiliklerinde değişiklik olacağı belirtilirken, Valiler Kararnamesi’nin de önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

ERDOĞAN’DAN ATAMA UYARISI

Yeni atanan bakan, bakan yardımcısı, kurum ve kurul başkanlarına da, “atamalarda hata yapmayın” talimatı verildiği öğrenildi. Bizzat Erdoğan’ın, bakan ve üst düzey yöneticileri uyardığı vurgulanırken, “Çok fazla acele etmeyin ama hata da yapmayın.. Yanlış atamadan dönmek zor oluyor” dediği aktarıldı. Bu arada Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. 

YENİ BAKAN YARDIMCILARI ATANDI

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. SPK’ya boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle’nin ataması gerçekleştirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. erdoğan atama

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