Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin inşa edileceği alanda gerçekleştirilen kenevir ekimine katıldı. Başkan Yüce, “Kenevir avantajı çok olan milli bir hazinedir” dedi.

Alancuma’da 500 dönümlük arazide hayata geçecek projenin 100 dekarlık kısmında kenevir üretileceğini ifade eden Başkan Yüce, endüstriyel kenevir üretimi ile ülke ekonomisine katkı sunacaklarını söyledi. Başkan Ekrem Yüce, ekim işlemleri sırasında traktörün direksiyonuna geçti ve ekim işlemlerine katkıda bulundu. Kenevir bitkisinin özelliklerinden ve avantajlarından söz eden Başkan Ekrem Yüce, “Dünyada tarım, endüstri 4.0 ile birlikte modernize olurken, bu konuda ülkemiz toprakları biçilmiş kaftandır. 50 bin çeşit ürün yapılan, ekimi ve hasadı son derece kolay olmakla birlikte kısa sürede 5 metreye kadar yükselen kenevir harika bir bitkidir. Sanayi keneviri yetiştiriciliği Anadolu’da geleneksel olarak yapılan bir tarım ürünüydü. Faydalanılan alanlar ise lifinden urgan ve ip yapılmasıydı. Sanayi keneviri halk arasında uyuşturucu olarak bilinen, yüksek narkotik madde ihtiva eden dişi kenevir yüzünden ve 20. yüzyılda petrol ürünü polyester kullanımının yaygınlaşması ve bu ürünün kenevir ipinden daha ucuz olması ve küresel oyuncuların petrol ürünlerini pazarlamaya teşvik etmeleri nedeniyle kenevir ekimi gittikçe azaldı hatta yok olma noktasına geldi” dedi.

Kenevir bitkisinin ekimine başlandığını dile getiren Başkan Yüce, “Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız izin neticesinde ekimine başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun’da gündeme getirdiği sayısız faydaya sahip olan keneviri inşallah Sakarya’mızda üreteceğiz. Kenevir ekimi ülkemizin önünü açacak bir proje olduğunu görerek bizde endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştirdik. Ekimlerimizin bir kısmını yapmıştık. Şimdi de ekim çalışmalarına bizzat katıldım. 100 dekar alanda kenevir üreteceğiz. Kenevir ürünü ekimi ve hasadı kolay olmakla birlikte tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye, plastik ürünlerden tekstil ürünlerine kadar daha birçok sektörde kullanılabilen çok avantajlı milli bir hazinedir. İnşallah ekimini gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ile hem ülkemiz hem de şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacağız” diye konuştu.