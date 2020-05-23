  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin himmeti

“Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız”

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? | İhlas suresi okunuşu

Hz. Ebubekir'in en büyük kerameti

Hz. Hızır'ın her hafta uğradığı cami
için kalan
Aktüel

Başkan Yalçın’dan bayram mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:48:57 -
Başkan Yalçın’dan bayram mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında tüm mutlulukların hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana, diz dize kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza gönülden inanıyorum. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı