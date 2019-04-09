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Başkan uyardı gaza basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil üretiminin yavaş ilerlediği siteminde bulunmasının ardından beş ortak firma, çalışmalarına hız verdi. Erdoğan’ın “Gevşeme görüyoruz. Kimsenin bizi oyalamaya hakkı yok. Gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz” mesajını alan bu firmalar ilk kontağın 2022’ye kadar çevrilmesi için prosedürleri tamamlayıp yola koyulacak.

09 Nisan 2019 Salı 11:48
Başkan uyardı gaza basıldı

 Ekonomi Servisi 

Yerli otomobilin üretiminin gecikmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çekti. Erdoğan’ın “Bu konuda biraz gevşeme görüyoruz. Her türlü desteği, teşviki sunmamıza rağmen iş ağırdan alınıyor. Kimsenin bizi oyalamaya hakkı yok. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız” çıkışını yapmasının ardından imalatçı firmalar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding harekete geçti.

Çalışmalar başladı

2 Kasım 2017’de üretim için protokol imzalayan bu firmalar tarafından oluşturulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, ikna turlarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la sürekli görüşen Karakaş, Erdoğan’la da bir araya gelecek. Karakaş, Erdoğan’a projenin gidişatı ve takvimi hakkında bilgi verecek. Karakaş, geçtiğimiz günlerde otomobilin tasarım aşamasının yakında tamamlanacağını açıklamıştı.

Kritik tarih 2022

Takvime göre 2021’in dördüncü çeyreğinde yahut 2022’nin ilk çeyreğinde homologasyon çalışmaları sona erecek. 2022’nin ortasında yerli otomobil satışa sunulacak. Söz konusu yıl için 7 bin adet, 2023 için ise 22 bin adet üretim yapılacak.

Otomobilin imal edileceği akıllı fabrikanın inşaatına da bu sene başlanacak. Fabrikanın yeri konusunda belirsizlik sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, konuyla ilgili olarak TOGG üyelerinin otomobili Bursa ve dolaylarında üretmeyi arzu ettiğini dile getirmiş ve “Bölgenin yoğunluğu bu noktada önemli bir engel gibi görünüyor” demişti.

Ekonomiye dev katkı

20 bin mavi ve beyaz yakalının istihdam edileceği yerli otomobil projesinin 15 yıl içerisinde milli gelire 50 milyar Euro katkı sunması, cari açığı 7 milyar Euro azaltması bekleniyor.

Milli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım

Yerli ve milli otomobil için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından önemli bir adım atıldı. Derneğin 20 üyesi tarafından Kocaeli’nde otomobil, traktör ve iş makinelerini test edilmesi için kurulan TESTTÜRK AŞ önemli çalışmalar yürütüyor. Bin 500 metrekaresi kapalı, 400 metrekaresi açık alandan oluşan test merkezlerinde hem otomotiv hem de savunma sektörüne hizmet veriliyor. 2016’dan bu yana 10 milyon liranın ülkemizde kalmasını sağlayan TESTTÜRK AŞ, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 100 milyon liralık yatırımla stratejik alanlarda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

AUTO KING yeni merkezine taşındı

Her yıl yaklaşık 100 bin hasarlı aracı onarıp Türkiye ekonomisine 600 milyon dolarlık katkı sunan AUTO KING, 7 bin 800 metrekare kapasiteli yeni merkezinde hizmet vermeye başladı. Genel Müdür Ertuğrul Bul, “Tüm stratejik planlamaları kendi limitlerimizle değil, teknolojinin bize verdiği limitlerle yaptık. Bu anlayışla 7,5 dakika gibi kısa bir sürede kuruma sıcaklığına gelen yeni fırınlarımızla 20 dakikada araçların boyasını kurutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:48
  1. Kocaeli
  2. Bursa
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yerli otomobil
  5. Anadolu Grubu
  6. BMC
  7. Kıraça Holding
  8. Turkcell
  9. Zorlu Holding
  10. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş
  11. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG)
  12. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  13. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede
  14. Yerli ve milli otomobil
  15. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  16. TESTTÜRK AŞ
  17. Türkiye ekonomisi
  18. AUTO KING
  19. Genel Müdür Ertuğrul Bul

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