Başkan Sandal’dan muhtarlara bayram ziyareti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan Bayramı dolayısıyla 24 mahalle muhtarını ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı, hem talep ve önerilerini aldı. Belediyenin salgın sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sandal, “Belediye olarak salgınla mücadele ederken, bir yandan da asli görevlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi tüm ailelerimize, imkanlarımız dahilinde ulaşıyoruz. Bu süreci el birliğiyle dayanışmayla atlatacağız” dedi.

Salgının başından itibaren aldıkları önlemleri hızla hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Sandal, “Bu yıl salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz ve sadece bizim değil, herkesin planları bu nedenle altüst olmuş durumda. Bu krizin bir boyutu sağlık, diğer boyutu ise ekonomik sorunlar. Belediye olarak, gerek aldığımız tasarruf tedbirleri, gerekse yaptığımız planlarla süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Her mahallede en acil ihtiyaç neyse, ondan başlamak kaydıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Asli görevlerimize ara vermedik"

Salgın sürecinde belediyenin asli hizmetlerine ara vermediklerini ifade eden Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürüyüş yollarımızın tümünü yeniden düzenleyerek, modern görünüme kavuşturduk. Park ve Bahçeler, Fen ile Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz sahadaki çalışmalarına tüm mahallelerimizde ara vermeden devam ediyor. İlçemizin sokaklarına her gün üç kamyon asfalt dökülüyor. Bugüne kadar Büyükşehir ile birlikte yaklaşık 200 bin ton asfalt serimi ve yaması yapıldı, daha da dökülecek. Biz bu zorlu süreçte elimizden geldiğince tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. 7 binden fazla ailemize Bayraklı Belediyesi olarak biz, 13 bin ailemize ise İzmir Büyükşehir Belediyemiz erzak desteğinde bulundu. Bu süreci hep birlikte dayanışmayla atlatacağız. Pandemi sürecinde olsak da mahallelerimizin temel sorunlarıyla ilgili ekiplerimiz sürekli sahada. Gelirlerimizin düştüğü, personelimizin azaldığı bu dönemde asli görevlerimizi aksatmıyoruz. Park ve bahçe düzenlemelerini sürdürüyoruz. 25 spor alanının betonlama işlemine başlandı. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolileri ulaştırıyoruz. Temizlik ve dezenfeksiyonda ekiplerimiz her gün sokaklarda. Ayrıca sinek ilacı için aldığımız yeni bir cihazla yaz ayları öncesi ilaçlama yapacağız. Öncelikle önem arz eden konuları tamamlıyoruz sonra da geri kalanlara geçeceğiz. İnsan odaklı hareket ediyoruz.”

Gıda Bankası kurulacak

Salgınla mücadelede ülke olarak tüm kurumların üzerine düşeni yaptığını ifade eden Başkan Sandal, “Tüm yurttaşlarımıza karşı iyi niyetliyiz, muhtarlarımızdan memnunuz ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte hepimizin biraz da anlayışa ihtiyacı var. Dünyada ortaya çıkan bir krizi biz de Bayraklı’da yönetiyoruz. Açlık ve yoksulluktan daha büyük dert yok. Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteğini daha verimli hale getirmek istiyoruz. Proje sayesinde gıda işletmelerinin tüketilebilir fazla gıdaları toplanıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

Muhtarlardan Sandal’a teşekkür

Tüm mahallelerde süren çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade eden muhtarlar ise, Başkan Sandal’a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin özellikle, temizlik, dezenfeksiyon, asfaltlama, park ve bahçe çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaçları da söyleyerek, talep ve önerilerini iletti. Başkan Sandal, ziyaretlerde muhtarlara çiçek ve çikolata sundu.