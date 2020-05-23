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Başkan Özdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:41:58 -
Başkan Özdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tüm Kayserililerin ve İslam Dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kıymetli hemşerilerim mübarek Ramazan Bayramınızı, arefenizi yürekten kutluyorum. Malum süreçten dolayı bu bayramda büyüklerimizin ellerinden öpemeyeceğiz. Küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz. Büyüklerimize gidemeyeceğiz. Küçüklerimiz bize gelemeyecek. Devletimizin belirlediği tüm kurallara bu saate kadar, bugüne kadar uyduğunuz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu bayramda da belirlenen kurallara uyduğumuz süreçte bayram sonrasında daha sağlıklı yarınlarda daha güzel günlerde buluşacağız inşallah. Ben bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.”

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