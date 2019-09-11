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Başkan Mustafa Demir: “Cumhurbaşkanımız moral verdi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız, belediyelerimizin mali sıkıntılarının çözülmesi başta olmak üzere birbirinden önemli mesajlarıyla biz belediye başkanlarına hem moral hem güç verdi" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:51
Başkan Mustafa Demir: “Cumhurbaşkanımız moral verdi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız, belediyelerimizin mali sıkıntılarının çözülmesi başta olmak üzere birbirinden önemli mesajlarıyla biz belediye başkanlarına hem moral hem güç verdi" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamalarda bulundu.



“Sorunların çözümü ortak sorumluluğumuz”


31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve başlayan her belediye başkanının üzerlerindeki büyük sorumluluğun bilinci içerisinde halka hizmet için kolları sıvadığını hatırlatan Başkan Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız, 31 Mart’ı bir ’Demokrası Zaferi’ olarak nitelendirdikten sonra belediyelerimizin içerisinde bulunduğu mali sıkıntılara da değindi. Kendilerinin de belirttiği gibi bu ülkenin 81 vilayeti de hepimizin. Bu nedenle başta belediyelerimiz olmak üzere tüm idari birimlerin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti Politika Kurulu ile ilgili bakanlıkların bu yönde hazırlıklar içerisinde bulunduğunu söylemesi bizlere moral verdi" diye konuştu.



“Siyaseten farklı görüşten olsak bile…”


Toplantı vesilesiyle büyükşehir belediye başkanları olarak görüş, dilek ve temennilerini dile getirme imkanı bulduklarını ayrıca, başkanlar arasında görüş alışverişlerinin yaşandığını da hatırlatan Başkan Mustafa Demir, "Siyaseten farklı görüşte olmamıza rağmen şehirlerimizin gelişmesi, kalkınması, halkımıza daha iyi hizmetler götürülmesi noktasında aynı hedefi taşıdığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Değerli başkanlarımızla şehirlerimiz arasında iş birliğini geliştirmemiz yönünde fikir alışverişinde bulunduk. Belediye hizmetlerinde ortaya koyacağımız başarı dolayısıyla halkımızı memnun edecektir" şeklinde konuştu.



Külliye’de ’demokrasi’ tablosu


Halka hizmet için var olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Yine Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmamamız gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortaya koyduğumuz tablonun demokratik uzlaşı için de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, böylesine bir organizasyonla bizleri bir araya getiren ve değerli fikirleriyle bizlere ışık tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyor, toplantının şehirlerimize, ülkemize, halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:51
  1. doğa

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