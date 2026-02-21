Başkan Görgel, İçişleri Bakanı Çiftçi’yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, ilk resmi ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi programa katılmak ve ziyarette bulunmak üzere şehre gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa ve ihya süreci, şehir genelindeki altyapı ve üstyapı yatırımları, sosyal destek projeleri ve güvenlik koordinasyonuna ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı. Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan kapsamlı iyileştirme sürecine ilişkin sunumunda; kalıcı konut projeleri, altyapı yenileme çalışmaları, ulaşım yatırımları ve sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında bilgiler paylaştı. Şehir merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Görgel, devlet millet iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın ayağa kaldırıldığını vurguladı.

Daha da Güçlü Yarınlara

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’yi kadim şehrimiz Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Deprem sonrası yürüttüğümüz yeniden inşa ve ihya sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde şehrimizde çok büyük bir dönüşüm süreci başlatıldı. Bugün gelinen noktada kalıcı konutlardan altyapı yatırımlarına, ulaşım projelerinden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Sayın Bakanımızın ziyaretini, yürüttüğümüz çalışmaların daha da güçlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun pekişmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Kahramanmaraş’ımızı her alanda daha güçlü ve daha dirençli bir geleceğe taşıyacağız” dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e çalışmalarında başarılar diledi.