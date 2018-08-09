0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya ziyareti PKK sempatizanlarını harekete geçirdi!

Bebek katili PKK'nın sempatizanları, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi provokatif gösteri hazırlığı yapıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:14
Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya ziyareti PKK sempatizanlarını harekete geçirdi!

Terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti esnasında gösteri yapacağı öğrenildi. 

 Almanya Kürt Toplumu Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Alman haber ajansı dpa'ya  konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a burada kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tanrıverdi, başta Berlin'deki Brandenburg Kapısı olmak üzere ülke genelinde protesto gösteriler organize ettiklerini ve gösterilere farklı organizasyonlardan ve Federal Meclis'te temsil edilen partilerden temsilcilerin de destek vermesine çalıştıklarını belirtti.

"Bu kitlesel bir protesto gösterisi olacak" diye konuşan Tanrıverdi, 10 bin ile 20 bin kişi arasında bir katılım olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 23:14
  1. PKK
  2. almanya
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlandı
    1. Hamas ile İsrail arasında ateşkes..
    2. Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı!
    3. Astımı tetikleyen faktörler nelerdir?
    4. Şifa deposu : Zencefil
    5. Siğil tedavisi nasıl olur?
    6. Safra kesesi taşı bu belirtiler ile..
    7. Bademcik şişmesine bunlar iyi geliyor
    8. Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin..
    9. Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya..
    10. Beşiktaş, tur avantajını kaptı: 1-0
    11. Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik
    12. Başakşehir, Burnley ile berabere kaldı
    13. Arda Turan'ın Barcelona'da giydiği 7..
    14. Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine..
    15. Suudi Arabistan'dan şaşırtan açıklama:..
    16. Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü!..
    17. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    18. FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi..
    19. Ramil Guliyev'den zafer!
    20. Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı..
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
    Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!