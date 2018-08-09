Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya ziyareti PKK sempatizanlarını harekete geçirdi!

Terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti esnasında gösteri yapacağı öğrenildi.

Almanya Kürt Toplumu Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Alman haber ajansı dpa'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a burada kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tanrıverdi, başta Berlin'deki Brandenburg Kapısı olmak üzere ülke genelinde protesto gösteriler organize ettiklerini ve gösterilere farklı organizasyonlardan ve Federal Meclis'te temsil edilen partilerden temsilcilerin de destek vermesine çalıştıklarını belirtti.

"Bu kitlesel bir protesto gösterisi olacak" diye konuşan Tanrıverdi, 10 bin ile 20 bin kişi arasında bir katılım olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.