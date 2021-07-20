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Gündem Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Kimse geri dönüş beklemesin
Gündem

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Kimse geri dönüş beklemesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 10:13:00 - 2021-07-20 10:38:04
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Kimse geri dönüş beklemesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan harekatın 47. yılında aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20 Temmuz zulme son verilen, adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye ve KKTC, adada adil bir çözüme kavuşulması için bugüne kadar her türlü çabayı vermiştir.

Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır.

Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Rum kesimi çözüm yolunu tıkamayı sürdürüyor.

Yeni bir müzakere ancak iki devlet arasında gerçekleşir. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil. (Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.

On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin.

Maraş'ta yeni dönem

Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin.

Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye olarak haklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.

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