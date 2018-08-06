Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

1 SAAT BOYUNCA İNCELEMEDE BULUNDU

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

ERDOĞAN'A, BAKAN ALBAYRAK VE VALİ ŞAHİN DEEŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye BakanıBerat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

PARKTAKİ VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra radyo ve televizyon kulesinden ayrıldı. Erdoğan Çamlıca'dan ayrılırken parkta bulunan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın ziyaretinden kareler;