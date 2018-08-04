Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a geldi. Bağcılar'da bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesine giden Erdoğan, burada tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.