Başkan Erdoğan'dan özgürlük mesajı! Herkes inancında serbesttir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi konuştu.04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi öncesi meydanda bekleyen vatandaşlara seslendi
Biz sizinle bir sistem değiştirdik. Başkanlık sistemiyle beraber artık çıta yükseldi. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek yine öyle vereceğiz. Bu ülkede, inanç, düşünce ve fikir kavgası olmayacak. Bu ülkede başı açık başı örtülü kavgası olmayacak.
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