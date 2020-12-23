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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a 522 konutun temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:16:00 - 2020-12-23 14:40:59
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan "Arnavutluk Türkiye'nin yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.

Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmıştı.

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