Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos ve Eylül ayı baş döndüren ziyaretlere sahne olacak. Erdoğan, yurt içinde teşekkür ziyaretlerine bugün 24 Haziran seçimlerinde yüzde 81 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’la başladı. Bayburt ve Gümüşhane’deki seçmenlere teşekkür edecek olan Erdoğan, yarın Rize, pazar günü de Trabzon’a gidecek. Eylül ayında ilk olarak Kırgızistan’a gidecek olan Başkan Erdoğan, Ardından İstanbul’da Fransa, Rusya ve Almanya liderlerini ağırlayacak ve BM Genel Kurulu için ABD’ye gidecek. Erdoğan’ın son durağı ise Almanya olacak.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ

24 Haziran seçimlerinin ardından KKTC ve Azerbaycan’a yaptığı rutin ziyaretlerin ardından Erdoğan NATO Zirvesi ve Güney Afrika’daki BRICS Zirvesi’ne katıldı. Başkan Erdoğan ilk olarak 1-3 Eylül’de Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Ceenbekov görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımların yanı sıra FETÖ ile mücadele konusu ele alınacak. Erdoğan ayrıca Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın da yer alacağı Türk Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan, Türk Konseyi zirvesi’ne katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Başkan Erdoğan, ayrıca Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne iştirak edecek.

İSTANBUL’DA ZİRVE

Başkan Erdoğan, 7 Eylül’de İstanbul’da önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Fransa, Rusya ve Almanya’nın liderlerinin de katılacağı zirvede, son dönemde ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının yanı sıra Suriye’deki gelişmeler de masada olacak. Erdoğan, 25 Eylül’de ise 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine gidecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında özellikle Suriye’deki durum, mülteci krizi ve BM’nin yapısıyla ilgili mesajlar verecek. Erdoğan 27-28 Eylül’de Almanya’da olacak. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Erdoğan’ın bu ziyaretinin gündeminde de ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta FETÖ ve PKK olmak üzere terörle mücadele konuları olacak.

İKİ BAKANLIĞIN BAKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU



Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. Resmi Gazete’de yer alan diğer atama kararları ile Başkan danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle’nin ataması gerçekleştirildi.

EMİNE ERDOĞAN 'SIFIR ATIK' PROJESİNİ İNCELEDİ

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM’deki ‘Sıfır Atık’ projesini inceledi. Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık’ projesini yerinde incelemek üzere TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte projenin olduğu alana geldi. Erdoğan’a incelemesi sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum da eşlik etti. Erdoğan, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar. projenin TBMM’de uygulanmasının sembolik bir anlamı bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, “Bütün vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi ilinde uygularsa bütün Türkiye’ye yayılacak” dedi.