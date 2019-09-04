Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

Kuracağı yeni parti için çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç kararına ilişkin yaptığı açıklamadan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuşan Erdoğan, yeni parti için çalışmalarını sürdüren isimlere yönelik, "Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var, ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın" ifadelerini kullandı.

İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

"İç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur"

Açıklamasının devamında tevazu, samimiyet ve gayretle yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "18 senenin birikimi, 18 yaşında olmanın eşsiz heyecanıyla koşacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset modelini milletimize yaşatacağız. Gurur bizim yanımıza gelemez. Gurur Rabbimize aittir. Kul o kapıya gelirse bitti demektir. Bunu yapanlar var, ben diyenler var, biz de ben yok biz var. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur" dedi.