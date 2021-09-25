Başkan Erdoğan'dan ABD'ye "S-400" resti: Kimse bize müdahale edemez

ABD'nin New York şehrinde 76.sı düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CBS News kanalına röportaj verdi. CBS News, röportajda Erdoğan'ın S-400 hava savunma sistemleri konusundaki kararlılığına dikkat çekti ve ABD gündeminde bu konu konuşuldu.

CBS News dış haberler muhabiri Margaret Brennan, Türkiye'nin S-400 sistemlerinden yeni parti satın alıp almayacağına ilişkin konuya değindi ve röportajı sırasındaki dikkat çeken S-400 söylemlerini aktardı.

Gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da "Tabii ki, evet" ifaderiyle yanıtladı.

"Kimse bize müdahale edemez"

"Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez" diyen Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusu olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararlara da kimse müdahale edemez."

Erdoğan Biden yönetimine tepki göstermişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı.''

''İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."