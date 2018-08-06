Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararıyla Haydar Ali Yıldız Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına getirildi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Haydar Ali Yıldız atandı.
Resmi Gazete'deki bir başka atama kararına göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne Turan Konak getirildi.
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