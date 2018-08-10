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Başkan Erdoğan'a hakarete tutuklama

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:08
Başkan Erdoğan'a hakarete tutuklama

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Yaşar Ş'yi gözaltına aldı. 

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:08
  1. Nevşehir
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü

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