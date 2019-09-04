Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki AK Parti Teşkilatı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasıyla muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şehitlerimizi fatihalarla yâdettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla biraradayız. İnşallah buradan Ortaanadolu Ekonomik Forumu'na geçecek, iş dünyamızın temsilcileriyle biraraya geleceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne yaraşır vaziyette Sivas gezimizi hitama erdireceğiz.

Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi

Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız, mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı. Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı.

'Kabinemiz yerelde belediyelerimizin yanında'

Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliylorum. Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır. Eksiklikleri süratle gidermenin inşallah yolunda olacağız.

100. yıldönümüne ulaştığımız aynı şekilde tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört yanını kuşatmıştır. Sivas 1919 tarihinden itibaren tam 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar milletimizin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirmektedir. Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.

Yazıklar olsun sana

Birileri bu mandayı malum mandalarla karıştırıyor. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünümez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. FETÖ, PKK, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye bu mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Doğu Akdeniz'de iki sondaj iki de sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim bunlar ne yazık ki hâlâ bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Ayyıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki, Türkiye orada yok! Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız.

Yüksek hızlı tren müjdesi

18 yıl öne AK Parti'yi kurarken pek çok saldırıya maruz kaldık. Yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Hangi reformu hayata geçirmişsek bunu çok çetin mücadeleler neticesinde başardık. İnşallah gelecek Ramazan'a kadar Yüksek Hızlı Treni de Sivas'ımıza getireceğiz. Artık top benden çıktı. Herhalde Cahit Bey verdiği sözleri yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ekonomimizi çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitiste rağmen büyüttük.

Şu anda S-400'lerimizi de aldık. S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Bir taraftan da elemanlar orada yetişmeye devam ediyor. Bu tabii bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Üretimimizi milletin sırtından geçinmeye alışmış tufeylilere rağmen arttırdık. Sen doğru olursak eğri müstahakkını bulur inancıyla doğruluktan, samimiyetten taviz vermeden gecemizi gündüzümüze kattık. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türkiye için Türk milleti için demokrasimiz için yaptık. 18 yıllık tecrübemizle şu ilahi hakikate defalarca şahit olduk, herkesin bir hesabı varsa muhakkak Allah'ın da bir hesabı var.

Milletimiz her türlü projeyi bozmuştur

Milletimizi bir defa efendisi değil hep hizmetkârı olduk. Milletimizle bağımızı güçlendirirsek partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz. Medyanın siyaset mühendislerinin, kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden milletvekillerimiz ve hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi saman alevi gibi kısa sürede unutuldu gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi ihtirasların uğruna AK Parti'ye zarar verenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla her türlü projeyi sandıkta bozmuştur.