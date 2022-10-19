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Gündem Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 17:32:00 -
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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