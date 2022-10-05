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Siyaset Başkan Erdoğan ve Paşinyan bir araya gelecek!
Siyaset

Başkan Erdoğan ve Paşinyan bir araya gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yarın Çekya'nın başkenti Prag'da görüşecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 19:48:00 -
Başkan Erdoğan ve Paşinyan bir araya gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gidecek.

Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

 

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