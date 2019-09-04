Başkan Erdoğan: Vatanımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. Yılı'nda Sivas'ta konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas'ta atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas Cumhuriyetin ilk merkezidir.

Delegeler milli duruş sergilemişlerdi

Vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensubuyuz. Yurdun dört bir yanından Sivas'a gelen delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir. Sivas'taki tarihi toplantıda bütün bir vatan temsil ediliyordu.

Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü

Sivas'taki kararlılığı kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum. Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Sivas Anadolu'nun birlik ve dirlik ruhudur.

Sivas emin bir belde olarak görüldü

Sivas sadece o dönem jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü.

Milletimiz 15 Temmuz'da alnının akıyla çıktı

Sivaslılar Gazi Paşa ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılandı. Milletimiz 15 Temmuz'da da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmıştır.

Milli sınırlar içerisinde bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve istiklalimiz bizim namusumuz, şerefimizdir.

Bu yoldan asla dönmeyeceğiz

Sivaslılar Gazi Paşa ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılandı. Milletimiz 15 Temmuz'da da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmıştır.

Milli sınırlar içerisinde bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve istiklalimiz bizim namusumuz, şerefimizdir.

Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunları nası deliklerine soktuğumuz ortadadır.

100'üncü yılda bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Vatana uzanan her eli kırdık, kıracağız.

Ya olacağız ya öleceğiz

Bunlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bütün tuzakları bozacağız. Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz."

Bazıları ne gerek var trene demiş

Ramazan bayramına kadar YHT’yi inşallah Sivas’ımıza vardıracağız. Bazıları Sivas’a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa benim Ahmed’im Mehmedim de bu hızlı trene binecektir.

İnşallah 2023’te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz."