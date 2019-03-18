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Başkan Erdoğan Troya Müzesi'ni açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:39
Başkan Erdoğan Troya Müzesi'ni açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Troya Müzesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, ''Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.

Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002'de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018'de 28,2 milyona ulaştırdık

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:39
  1. Çanakkale
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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