Başkan Erdoğan: Şu 'Temel'siz denen adam var ya...

Başkan Erdoğan, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

24 Haziran’da bize destek veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi sizden yeni bir zafer bekliyorum. 31 Mart’ta bu zafere hazır mıyız? Efendim işte İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayı burasının ilçe belediye başkan adayı imiş, bunun için zor. Ne demek? Bizim için işinin ehli lazım. Dikkat edin İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşlerin emeği geçti.Karşımdaki bu coşku bize gerçekten umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü 31 Mart’ta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibariyle Beylikdüzü’nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı.

İstanbul'u uçuracağız

İstanbul’un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü irtifa kaybetti. 31 Mart, Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir. İstanbul Büyükşehir’de Binali Yıldırım kardeşimi aday olarak gösterdim. Rastgele değil. İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman benim genel müdürümdü. Daha sonra parlamentoya geçince Binali bey ile beraber o da milletvekili olarak yanımdaydı. Ne yaptık? Ulaştırma bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM Başkanı yaptık. Ve şimdi de İstanbul’a o kadar önem veriyoruz ki İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı yaptık.İstiyorum ki İstanbul kendisine layık böyle bir belediye başkanı ile ben de Ankara’da 4.5 sene iş başındayım. 5 sene de onlar burada. Binali Yıldırım ve öbür tarafta Mustafa Necati Işık kardeşim, hep beraber el ele vereceğiz ve Beylikdüzü’nü de İstanbul’u de devam inşallah diyerek uçuracağız.

Binali Bey ismi bir markadır

Zaten Binali bey ismi başlı başına bir markadır. Kendisi hizmet demektir. Bu marka muhabbet samimiyet demektir. Senelerdir beraber olduğumuz Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu anda buradan çıkan zatın marka olarak nesi var ya? Biz İstanbul’a Belediye Başkanı seçeceğiz dikkat edin Çatladıkapı’ya değil.

Sezai Temelli'ye sert sözler

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'nin 'Batı'da AK Parti'yi çökerteceğiz' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, 'Şu soyadı Temelli aslında temelsiz denen adam var ya, kendisi Kürt filan değil' dedi.

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