0553 313 94 23

Başkan Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine verdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri sahiplerine bizzat takdim etti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
Başkan Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştuktan sonra ödülleri sahiplerine verdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Ödül vereceğimiz kültür sanat inşalarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep birlikte atacağız. Türkiye’nin son bir asrı siyasi ve sosyal alanlar yanında Kültür ve Sanat alanında da büyük kırılmalar yaşanan dönemi ifade ediyor.

Bize göre kültür tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığım sembollerinden biridir.

Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir yere geldi ki dünyada tesir etmediği yer kalmadı.

Türkiye maalesef eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedememiştir.

Devlete düşen görev bireylerin bu gayreti ortaya koyabilecekleri iklimi tesis etmektir.

Dilimiz öylesine büyük bir değişme uğramıştır ki dedeler torunlarının anlayamaz hale gelmiştir. Giyim kuşamdan her alana karşı bu durumlara şahit oluyoruz. Atalar yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Bize düşen görev medeniyetimizin üç tasavvurunun kendi tarihimizde kendi geçmişimizde aramak yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır.

M.Akif'i ancak böyle yad edebiliriz...

İstiklal Marşı, Çanakkale şiiri, Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle yazmıştır. Akif'in bize sunduğu ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimizde onun aziz hatırasını ancak yad etmiş olabiliriz.

Yeni Akif'lere ihtiyacımız var

Türkiye'nin yeni Akif'lere, Tanpınar'lara, Arif Nihat Asya'lara, Kemal Tahir'lere, Dede Efendiler, Itri'ler, Neşet Ertaş'lara ihtiyacı var. Yeni Aşık Veyseller yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800 e yakın bir proje sığdıran bir isim Sinan. Ve bunlar da öyle kaçak yapılar falan değil...

Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlardır devam eden ekol olan mimarlar yetiştirmeliyiz.

Kültür ve sanat tabiatı gereği sivildir. Özgürdür vesait kabul etmeyecek bir karakterdedir. Aynı şekilde toplumların kutsallarını inançlarını bunu küçümseyen hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı iş kültür sanat değildir.

Türkiye bir yandan geçmişteki değerlerine sahip çıkarken bir yandan da genç kültür ve sanat insanları yetiştirecek.

Bir grup kültür ve sanat dünyamızı esir almıştı. Bu esaret yavaş yavaş kalkıyor. Gençlerimiz arasında geleceğimiz adına ümit veren bir sorgulamanın yükseldiğini görüyoruz.

Vefa ödülünü verdiğimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
  1. Çanakkale
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    ....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Malatya Ticaret Borsası
  1. Malatya Ticaret Borsası
  2. Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!
  3. Sinüzitin belirtileri neler?
  4. Sahte rakı hayatına mal oldu
  5. İngiliz iş dünyasının siyasilere..
  6. ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmeyi..
  7. Mehmet Ağar'dan çarpıcı analiz! 'ABD..
  8. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
  9. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
  10. İbneliği öven röportaja çok sert..
  11. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
  12. Schneider Electric'e "Sanayide..
  13. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
  14. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
  15. Altın fiyatları
  16. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
  17. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
  18. 'Kuş' hikayesi
  19. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
  20. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti