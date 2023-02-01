Başkan Erdoğan İsveç'e tüm kapıları kapattı

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyeliği görüşmeleri devam ederken, İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim provokasyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e üyelik kapılarını sonuna kadar kapatmasıyla sonuçlandı.

Erdoğan, "Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değil. İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" dedi.

Çavuşoğlu: Somut adım göremedik

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle İsveç'ten somut bir adım göremedik. Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeler başvuru yaptıklarında endişelerimizi dile getirdik. Madrid’de 3’lü mutabakat imzalandı. Ben kendi ülkem adına imzaladım. Bu iki ülkenin taahhütleri var. İsveç’te yeni hükümet kuruldu.

Çok daha güçlü bir hükümet görüyoruz. Siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen henüz somut bir adım göremedik. Özellikle İsveç’te somut adım göremedik. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenlik kaygılarını anlamalıyız. Türkiye her zaman NATO’nun açık kapı politikasını destekleyen ülke oldu. Bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor."