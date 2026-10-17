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Gündem İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı
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İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı

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İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı

İran’dan dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ordusu Koordinasyondan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, boğazın kapalı olduğunu belirterek bölgede tam denetim sağladıklarını öne sürdü. Seyyari, geçiş yapmak isteyen gemileri ise “Eğer bir geçiş olacaksa koordineli olmalıdır” sözleriyle uyardı.

İran ile ABD arasındaki gerilimin enerji piyasalarını doğrudan etkilediği bir dönemde Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı hakkında yeni bir açıklama geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Tuğamiral Habibullah Seyyari, katıldığı bir programda boğazdaki son durum ve gemi geçişleri hakkında konuştu.

“HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALIDIR”

İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgede tam kontrol ve denetim kabiliyetine sahip olduğunu savunan Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı kapalıdır. Eğer kapalı olmasaydı petrol oradan geçerdi ve ABD’de benzin fiyatları artmazdı. Bu konu son derece açık ve nettir.”

Seyyari'nin açıklaması, İran tarafının boğazın kapalı olduğuna ilişkin beyanı niteliğinde.

DEVRİM MUHAFIZLARI BATIDA, İRAN DONANMASI DOĞUDA

Seyyari, İran'ın bölgedeki askeri konuşlanmasına ilişkin de bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı’nın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasının, doğusu ile Umman Denizi’nin kuzeyinde ise İran Ordusu Donanmasının güçlü şekilde konuşlandığını belirten Seyyari, İran güçlerinin bölgede “yüzde 100 denetim” sağladığını ileri sürdü.

GEMİLERE GEÇİŞ UYARISI

İranlı komutanın boğazdan geçmeye çalışacak gemilere yönelik sözleri ise dikkat çekti.

Geçişlerin İran ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Seyyari:

“Eğer bir geçiş olacaksa, koordineli olmalıdır. Aksi takdirde haberlerde neler olduğunu görüyorsunuz.”

ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle Seyyari, koordinasyon sağlanmadan yapılacak geçiş girişimlerine karşı gemileri açık şekilde uyardı.

DÜNYANIN GÖZÜ HÜRMÜZ’DE

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve açık denizlere bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG sevkiyatı açısından dünyanın en stratejik deniz yollarından biri konumunda.

Bölgede yaşanacak askeri veya siyasi gelişmeler bu nedenle yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel enerji arzını ve petrol fiyatlarını da doğrudan etkileyebilecek önemde görülüyor.

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