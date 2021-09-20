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Gündem Başkan Erdoğan "geçit vermeyeceğiz" demişti... Beklenen yasa sonunda geliyor
Gündem

Başkan Erdoğan "geçit vermeyeceğiz" demişti... Beklenen yasa sonunda geliyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Çalışmanın 3 önemli ayağı olacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 08:08:00 -
Başkan Erdoğan "geçit vermeyeceğiz" demişti... Beklenen yasa sonunda geliyor

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

Hal Yasası gündemde

AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor. Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

"Bu bizim görevimiz"

ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün bir gazetecinin "Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz."

 

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Yorumlar

Çok Güzel

Şehir merkezine bir zerzavat tırı yanaştırıp, pırasa,domates satıyormuş gibi yapar, yalayıcı medyası yüzlerce resim ve yazı yazar, ak sığırları kandıracağını zanneder. Boğazından iki tutam ot geçen sığırı kandırmak kolaydır ama sığırlar iki yıldır tamamen aç.
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Metin

Gecmis olsun gec kaldın yükünü alan aldı ama inanın büyük firmalar kanun dinlemiyor kendi kanunlarını kendileri koyup halkı mağdur ediyorlar
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