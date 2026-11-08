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Dünya Başkan Erdoğan davet etti: Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
Dünya

Başkan Erdoğan davet etti: Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak

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Başkan Erdoğan davet etti: Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nde Şuşa'ya gerçekleştirdiği gurur dolu ziyaretin hemen ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek küresel COP31 Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bugün Karabağ'a resmi ziyarette bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleştirilen ziyaret kapsamında iki lider Şuşa'da bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ ziyaretinin ardından gözler bu kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye programına çevrildi. Aliyev'in, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül 2026'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında bulunduğu Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü. İki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmede enerji, altyapı ve ulaştırma başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "iki devlet, tek millet" anlayışıyla her alanda derinleştirilmesinin önemini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı görüşmede Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etmişti.

COP31 9 KASIM'DA ANTALYA'DA BAŞLIYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında yaklaşık 197 ülkeden temsilcilerin bir araya gelmesi bekleniyor.

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum gibi başlıklar ele alınacak.

Zirvenin en önemli aşamalarından biri olan Antalya Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına başkanlık edeceği liderler buluşmasında devlet ve hükümet başkanları iklim politikaları ve küresel iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunacak.

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