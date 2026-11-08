Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

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Doğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Van’da kar ve tipi şiddetini artırdı.
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Doğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Van’da kar ve tipi şiddetini artırdı.
atandaşların can ve mal güvenliğini her şeyin üstünde tutan Bahçesaray Kaymakamlığı, fırtına ve sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle anında önlem aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki güzergahın saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu.
Devletin tüm imkanları ve Karayolları ekipleri sahadaki teyakkuzunu sürdürürken, yetkililer vatandaşları kurallara uymaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.
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