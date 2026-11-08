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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

Doğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Van’da kar ve tipi şiddetini artırdı.

#1
Foto - Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

atandaşların can ve mal güvenliğini her şeyin üstünde tutan Bahçesaray Kaymakamlığı, fırtına ve sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle anında önlem aldı.

#2
Foto - Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki güzergahın saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

#3
Foto - Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

Devletin tüm imkanları ve Karayolları ekipleri sahadaki teyakkuzunu sürdürürken, yetkililer vatandaşları kurallara uymaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

#4
Foto - Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü: Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kış manzaraları büyüledi!

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