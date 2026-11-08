Van'da vefat etmişlerdi... İranlıların naaşları ülkelerine yollandı!
Van'da gerçekleşen tır ve minibüs kazasında hayatını kaybeden 9 İran vatandaşının naaşları, resmî prosedürlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van'da gerçekleşen tır ve minibüs kazasında hayatını kaybeden 9 İran vatandaşının naaşları, resmî prosedürlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.
Van-Özalp kara yolunun 49'uncu kilometresinde İran plakalı yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin kimlik tespit ve resmî işlemleri tamamlandı.
Kimlik tespit süreçleri tamamlanan 5'i kadın, 4'ü erkek toplam 9 İran vatandaşının cenazeleri, Türkiye ve İranlı yetkililerin koordinasyonunda yürütülen resmî işlemlerin sona ermesiyle birlikte ülkelerine gönderilmek üzere nakledildi.
Kazada hayatını kaybeden Zeinab Hoseinnejat, Afsane Mokhtarzade, Neda Mudri, Hadi Hoseınzadeh, Mokrali Mokhtarzade, Ali Heydernejad, Behzad Ferhengmehr (şoför), Leilah Valıkhanlou ve Khadijeh Bodaghi'nin cenazeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi morgundan alınırken İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolosu Vekili Seyid Hasan Yahyavi ve Van Konsolosu Saeid Khajavi de hazır bulundu.
Öte yandan, feci kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü taburcu olurken, 2'sinin tedavi ise devam ediyor.
İşte cenazelerin teslimi sırasında bölgeden gelen görüntüler...
İşte cenazelerin teslimi sırasında bölgeden gelen görüntüler...
İşte cenazelerin teslimi sırasında bölgeden gelen görüntüler...
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