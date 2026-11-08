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Arkası gelecek: Özel kutular devam edecek: Sıra Leao ve Batrakov'da

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Arkası gelecek: Özel kutular devam edecek: Sıra Leao ve Batrakov'da

Osimhen, Sane ve Barış Alper Yılmaz için özel kutular çıkaran Galatasaray'da hareketlilik sürecek. Sırada Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'un olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Arkası gelecek: Özel kutular devam edecek: Sıra Leao ve Batrakov'da

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcularıyla ilgili özel koleksiyon parçalarını piyasaya sürüyor. Osimhen'le başlayan hareket, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'la devam etmişti. Sıradaki isimlerin Rafael Leao ve Aleksey Batrakov olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Arkası gelecek: Özel kutular devam edecek: Sıra Leao ve Batrakov'da

Şu anda Rusya pazarında Aleksey Batrakov formalarına ciddi bir ilgi var. Ancak Ruslar bu ürünleri Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla temin edebiliyor. Şanslı olanlar Türkiye'ye gelerek GS Store'ları ziyaret ediyor. Batrakov koleksiyonunun çıkması sonrasında Rusya Futbol Federasyonu'yla ürün satışları konusunda bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Arkası gelecek: Özel kutular devam edecek: Sıra Leao ve Batrakov'da

Bu zincire Rafael Leao da eklenecek. Sarı-Kırmızılılar böylece ekstra gelir kalemi oluşturuyor. Galatasaray genel anlamda Türkiye'de en çok forma satışı gerçekleştiren kulüp... Özel koleksiyonların satış rakamları doğal olarak daha yüksek... Buradaki rakamlar, kulübün elini rahatlatabiliyor.

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