Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi Başkan Erdoğan, Çanakkale’deki programının dönüşünde Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale’deki programın helikopterle İstanbul’a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.

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