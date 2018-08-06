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Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarma' çağrısına, Hakkari’deki aşiret düğününde tam destek geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:07
Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!

Hakkari’nin sevilen ve sayılan Pınyanişi aşiretine mensup tanınmış iş adamlarından Abdurrahman Er’in iş adamı kardeşi İbrahim Er, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güzel sanatlar eğitmeni olan Şirin Seven ile Hakkari’de dünyaevine girdi. Şirin ve İbrahim Er çifti için bir okulun bahçesinde iki gün iki gece yapılan düğün törenine Hakkari Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari eski AK Parti Milletvekilleri Abdulmutalip Özbek, Fehmi Öztunç, HATSO Başkanı Servet Taş, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplu örgütü temsilcileri Hakkari merkez ilçeleri ile çevre illerden binlerce davetli katıldı.

Yerel sanatçı grubunun sahne aldığı Şirin ve İbrahim Er çiftinin düğün törenine katılan davetliler saatlerce halay çekti. Yörenin eski görenek ve göreneklerine göre de müziksiz olarak türküler seslendirilen düğün törenine binlerce kişi eşlik etti.

Eskiye oranla kadınların üzerinde abartılı takıların olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Gösterişten kaçınan aşiret düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem programını açıklarken vatandaşa da 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarma' çağrısına ise destek verdiler.

Düğün törenine katılan AK Parti eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, gelin ve damada ömür boyu mutluluklar diledi. Özbek, ”Cumhurbaşkanımızın yastı altı çağrısına inşallah milletimizde sağduyu gösterip cevap vereceğine inanıyorum. Bu çağrı ile birlikte dış güçler ve dış mihraplara karşı birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Kimin nesi varsa milletçe birlik beraberlik içerisinde dış güçlere karşı bütün olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak yastık altındaki ne varsa ülkemizin birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için kullanmalıyız. Ben bu çağrıya yürekten inanan biriyim ve bu çağrısında doğru olduğuna inanıyorum” dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:07
  1. Hakkari
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Aşiretler
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  6. dolar çağrısı
  7. düğün

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