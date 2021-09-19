Başkan Erdoğan: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi "Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ziyaretimiz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Amerika'da özellikle "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizi de Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca dillerinde hazırladık ve muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

Fahiş fiyat ve kira açıklaması

Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, zulüm varsa bunun sorumlusu olan Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. Amerika dönüşü bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle işin üzerine gideceğiz.

Üniversite öğrencilerinin kiralık ev bulma sorunu

Şu anda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil, gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu anda 650 liraya çıktı.

Seçim barajı çalışmaları

İnşallah 2023 seçimlerine çok daha farklı bir şekilde girmeyi temenni ediyoruz. Türkiye'nin de arzuladığı sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığında yaptığımız çalışmayı inşallah göndereceğiz ve müzakereleri de başlatmış olacağız.

Türkiye Afganistan'a yardım gönderecek mi?

İnsani yardım konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Bu dönemde de gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da yardımlarımızı göndereceğiz.

Karabağ'da güvenlik koridoru

Olumlu adım olursa Erivan'la görüşmeye kapalı değiliz.

Biz görüşmelere kapalı değiliz. Gürcistan Başbakanı'yla da görüşme arzusunu bana iletti. Biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması ve yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması yönünde diplomasiyi başlatırız. Diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım.

Paşinyan'ın teklifine şart koştu

Bu koridorun açılmaması - açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme arzu ediyorsan burada belli adımların atılması gerekli. Görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparken onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle adımları atması lazım. Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. İnşallah burada olumsuzluk değil olumlu yaklaşım başgösterir.

Göçmen meselesi

Göçmenler konusunda bunun en çok yükünü çeken, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var.

Bunun üzerinde de Dışişleri bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir.