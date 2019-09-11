0553 313 94 23

Başkan Dağtekin’den Adıyaman 1954 Spor’a moral

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, BAL Liginde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor’un antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Başkan Dağtekin’den Adıyaman 1954 Spor’a moral

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, BAL Liginde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor’un antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.


Adıyaman 1954 Spor’un Adıyaman Üniversitesi futbol sahasında yaptığı antrenmanı izlemeye gelen Başkan Mehmet Dağtekin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri sporcularabaşarılar diledi.


Başkan Dağtekin, sporun da tıpkı sanayi, tarım ve turizm gibi şehrin kalkınmasına ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu dile getirerek “Adıyaman’ımızın değerlerini en iyi tanıtacak alanlardan biri de spordur. Türkiye’de en çok ilgi duyulan spor dalı futboldur. Futbolda da tıpkı hayat gibi inişli çıkışlı zamanları olabiliyor. Maalesef futbol takımımızda böyle bir süreç yaşadı. Ama Allah’a hamd olsun şu anda belediye başkanımız Süleyman Kılınç ve Valimiz Aykut Pekmez’indestekleri ilekıymetli işadamı Sait Aybak’ın başkanlığında yeni yönetim anlayışı ile yukarı doğru bir trende geçtik. Bu moral ve motivasyonla sizlerden beklentimiz zaferlerdir. İnşallah bu olumlu hava uzun soluklu olur ve takımımızı BAL liginden Süper Lig’e çıkarabilecek bir yolculuğun temeline vesile olursunuz. Biz siyasetçilerin yanı sıra kamu kurumlarımızla, bürokrasimizle, sivil toplum örgütlerimizle, basın camiamızla, iş insanlarımızla, dostlarımızla ve özellikleAdıyaman 1954 Spor’a gönül vermiş gençlerimizle birlikte ciddi bir kenetlenme söz konusu oldu. Bu noktada şampiyonluğa ulaşarak, sezonu zaferle taçlandırmak ve şampiyonluğa ulaşmak için hepimizin birbirimize destek olması gerekiyor. Başkanımıza, hocamıza, teknik heyete ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bizler de bu desteğimizi bir kez daha göstermek için AK Parti ailesi olarak sizleri ziyaret etmek istedik” dedi.


Sporun özünde barış ve kardeşlik olduğunu anımsatan Dağtekin zaman zaman maçlarda kötü tezahüratlarla karşılaştıklarını vurgulayarak “ Gittiğim müsabakalarda, hem imani hem de ahlaki açıdan yakıştıramadığım son derece çirkin ifadeler kullanılıyordu. Unutmamalı ki bu maçlara kız kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız da geliyor. Bu açıdan da bir empati yapmaya ihtiyacımız var. Elbette azim çaba ve sonucunda zafer istiyoruz ama bu başarı çirkin tezahüratlarla olmamalı. Bizler kadim bir kültürün mensuplarıyız. Kültürümüzü de inancımızdan almaktayız. İnanıyorum ki Adıyaman’da spora gönül veren taraftarlarımız bunu da başararak Tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir il olacaktır. Bu vesile ile 2019-2020 sezonunda BAL Liginde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor’a başarılar diliyorum. İnşallah BAL liginden alnımızın akıyla çıkarak 3. Lige kapı aralayacağız” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından futbolcularla bir süre sohbet eden Dağtekin, antrenman sonunda futbolculara kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin cesedi bulundu
    1. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    2. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    3. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    4. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    5. "Teröre destek veren siyasi parti..
    6. Sahte MİT'çiye gözaltı
    7. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    8. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    9. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    10. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    11. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    12. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    13. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    14. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    15. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    16. Yer işgallerine ceza yağdı
    17. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    18. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    19. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    20. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    21. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    22. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    23. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    24. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    25. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    26. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    27. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    28. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    29. Kaçak kazılara jandarma baskını
    30. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim