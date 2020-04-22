  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Çaylı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

2020-04-22 18:40:31 -
Başkan Çaylı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Çaylı yayınlamış olduğu mesajda , “ Geleceğimizin teminatı kıymeti çocuklarımız, 23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla Meclis’in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir. 23 Nisan 1920 sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Ne mutlu ki, Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine, çağdaşlaşma hedeflerine bugün her zamankinden daha yakın bir noktada bulunuyoruz. Bugün 100’ncü açılış yıl dönümünü kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle, her zamankinden daha da güçlü olan Cumhuriyetimizle, geleceğe güven içinde bakıyoruz.23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için aydınlık bir gelecek çağrısıdır.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı