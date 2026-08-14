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Gündem Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil, Özgür Özel’in Kuriş ile yaptığı ittifakı hatırlattı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik operasyonu değerlendiren CHP’li Gazeteci Yılmaz Özdil, “Bu operasyon CHP'ye ve Yeni Parti'ye yönelik bir operasyonun parçası olacak” dedi.

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Youtube kanalından operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdil şunları söyledi:

“Bu operasyon CHP'ye ve Yeni Parti'ye yönelik bir operasyonun parçası olacak. Çünkü 2023 yılında Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren CHP ile Süleymancılar cemaati arasında ittifak yapıldı.

Ben 2024 yerel seçim öncesinde Özgür Özel yönetiminin Süleymancılar tarikatıyla işbirliği yaptığını, Ekrem İmamoğlu'ndan başlayan yönlendirmeyle bu yanlış yola girildiğini, bunun CHP tarihine ve Cumhuriyet değerlerine yakışmadığını anlattım.

Alihan Kuriş, 2024 yerel seçiminden hemen sonra CHP'ye destek vererek AKP'den intikam aldıklarını resmen söyledi”

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Yorumlar

misafir

Eyy Süleymancılar sen bize vermeyip, düşmana verirsen başına bunlar gelir.

Alı

Sadece suleymancılarlamı fetoyle de ısbırlıgı yaptılar anlayacagınız ataturkun partisi oldu cemaatlerın partısı
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