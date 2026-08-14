Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik operasyonu değerlendiren CHP’li Gazeteci Yılmaz Özdil, “Bu operasyon CHP'ye ve Yeni Parti'ye yönelik bir operasyonun parçası olacak” dedi.

Youtube kanalından operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdil şunları söyledi:

“Bu operasyon CHP'ye ve Yeni Parti'ye yönelik bir operasyonun parçası olacak. Çünkü 2023 yılında Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren CHP ile Süleymancılar cemaati arasında ittifak yapıldı.

Ben 2024 yerel seçim öncesinde Özgür Özel yönetiminin Süleymancılar tarikatıyla işbirliği yaptığını, Ekrem İmamoğlu'ndan başlayan yönlendirmeyle bu yanlış yola girildiğini, bunun CHP tarihine ve Cumhuriyet değerlerine yakışmadığını anlattım.

Alihan Kuriş, 2024 yerel seçiminden hemen sonra CHP'ye destek vererek AKP'den intikam aldıklarını resmen söyledi”