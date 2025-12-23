Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi’nde Kayseri’ye yönelik projeleri anlattı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon’da düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, kentin imarından ulaşıma, altyapıdan çevre yatırımlarına, sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları paylaştı.

Salondaki gençlerin sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden ve tamamlanan projelerine dair detaylı bilgiler verdi. Tüm ilçeleri kapsayan bir hizmet anlayışı benimsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Yapılacak olan bu çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Etkinlik çok, faaliyet çok, elhamdülillah bereketli” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Merkezdeki belediye başkanlarımız başta olmak üzere tüm belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle adeta hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Yakınmıyoruz, yekiniyoruz. Büyükşehirler arasında en çok yatırıma pay ayıran belediye olmanın, sizlerin duasıyla, onurunu taşıyoruz. Sizlere layık olmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hizmet anlayışlarının ayrıştırmadan, ötekileştirmeden olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi ve talimatlarında olduğu gibi insanların rengine, ırkına, yaşantısına ya da siyasi görüşüne bakmadan ‘önce insan’, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hiçbir kardeşimizin talebini göz ardı etmiyoruz. Hiçbir ilçemizi ötekileştirmiyor, hepsini bağrımıza basıyoruz” diye konuştu.

Sunumunda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası, İldem–Şehir Hastanesi ve Talas–Anayurt tramvay hatları gibi projelere değinen Başkan Büyükkılıç, bu yatırımlara verilen destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ne de değinen Başkan Büyükkılıç, “Proje sadece bir kavşaktan ibaret değil. Bütün bu altyapıyla ilgili desteklerimizi sağlayarak, vatandaşımızı rahatlatan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüp en kısa zamanda da 12 ay maksimum, Kayseri’mize kazandırma yönündeki çalışmamızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ulaşım projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, turizm alanındaki çalışmalardan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki faaliyetlere, kültür ve sanat projelerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları aktardı. Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası alanda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, “İnşallah Türk cumhuriyetlerinin kültür başkenti olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Hacılar Vefa Gecesi programına da katıldı. Programda, partinin kuruluşundan bugüne emek veren teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek emeği geçenlere teşekkür etti.