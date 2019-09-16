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Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik işçilerinin maaşı 2 bin 500 TL oldu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel seçim öncesi verdiği sözü tutarak, ilk etapta temizlik işlerinde çalışan ve düşük maaş alan 209 işçinin maaşlarını 2 bin 500 liraya çıkardı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik işçilerinin maaşı 2 bin 500 TL oldu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel seçim öncesi verdiği sözü tutarak, ilk etapta temizlik işlerinde çalışan ve düşük maaş alan 209 işçinin maaşlarını 2 bin 500 liraya çıkardı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak” demesi üzerine Tarsus Belediye Başkanı Başkan Bozdoğan, seçim meydanlarında en düşük asgari ücreti 2 bin 500 liradan başlatacağını ifade etmişti. Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimler öncesi meydanlarda verdiği sözü tuttu.



“Yaptığımız zam 2 bin 500 TL’nin üzerinde”


Bozdoğan, son zamanlarda iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi ile birlikte geçim sıkıntısı yaşayan işçilere müjdeyi vermek için Tarsus Belediyesi Meclis Salonunda personelle bir araya geldi. Meclis salonunu dolduran çalışanlara seslenen Bozdoğan, “Seçim öncesi verdiğimiz bir söz vardı. Seçimi kazandığımızda gereksiz yere hiçbir arkadaşımızı işten çıkartmayacağımızı ama onların da ciddi anlamda performanslarını ve güçlerini ortaya koymalarını istemiştim. Geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Temizlik işlerinde çalışan ve aynı işi yapan kişilerin maaşı eşit değildi. Bu, ciddi bir farktı. Ne olursa olsun aynı işi yapıyorsunuz, karşınızdaki adam yüksek maaş alıyor, siz az maaş alıyorsunuz. Biz de arkadaşlarla bir komisyon oluşturduk, öncelikle belirlediğimiz 209 kişiye ilk planda zam yaptık. Bu zam bu ay bütün maaşlarınıza yansıyacak. En az brüt maaş 3 bin 34 TL, ele geçecek para ise 2 bin 500 TL üzerindedir. Ama biz sadece bununla yetinmeyeceğiz. Sendikayla ne anlaşma yapılırsa yapılsın benim için ayrı bir olaydır ama sizlerin maaşlarının aynı rakama kavuşması için elimden geleni yapacağım. Bu konuda hepinize söz veriyorum. Yeter ki, hiçbir arkadaşımız işten kaytarmasın, gerçekten herkes samimi bir şekilde çalışsın” dedi.



“Yüzünüzün gülmesi, benim en büyük mutluluğum”


Çalışanlara çocuklarını okutmaları çağrısında da bulunan Bozdoğan, “Bir işçi ailesinin ne kadar zor koşullarda yaşam sürdüğünü ben çok iyi biliyorum. O zor koşullardaki işçi aileleri genellikle çocuklarını çok iyi okutur, aynı benim annemin yaptığı gibi. Siz de yapacaksınız. Çocuklarınızı okutun, onları iyi bir yere getirin. Emin olun, dünyanın en büyük mutluluğu budur” dedi.


İşçilerin yüzlerinin gülmesinin kendisinin en büyük mutluluğu olacağını vurgulayan Bozdoğan, “Siyaset benim için her zaman yapıcı olma ve sorunları giderme merkezi olarak vardır. Tarsus halkı ve Tarsus o siyasetin çok çok üstündedir. Sizlerin o mutlu yüzünüzü görmek benim en büyük zevkim, en büyük mutluluğum. Yeter ki, yüzleriniz gülsün. Bizlerin her olaya bakışı hoşgörüyle ilgilidir, dinimizde de bu var zaten. Daha önceki dönemde de hep şunu söyledim; saygıda, sevgide, minnettarlıkta, kabul etmede, hoşgörüde hiçbir zaman kusur etmeyiz, yeter ki sorunları gelin konuşalım. Sizlerden benim tek istediğim var, özellikle temizlik işlerindeki arkadaşlarım, park ve bahçelerde çalışan arkadaşlarım benim yüzümü kara çıkarmayın. Bana sosyal medyadan bir takım etkinliklere gidip parmaklarınızla, elinizle işaret göndermeyin. Ben bunları istemiyorum. Ben size siyaset yapmıyorsam siz de bana yapmayın” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından maaşlarına zam yapılan işçiler, Başkan Bozdoğan’ı ayakta alkışladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:00
  1. doğa

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