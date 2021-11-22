Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını yürütecek

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’de birliğin dönem başkanlığını yapacak.

Konya model alınacak

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Bölgeler Forumu’na katılan Başkan Altay, katıldığı toplantılarda özellikle iklim değişikliği alanında yerel yönetimler olarak yapabilecekleri konuları istişare ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Ayrıca bölge olarak çalışmalarımızı burada ifade etme imkanı bulduk. Konya’nın bu tür toplantılarda temsil edilmesini önemsiyorum. Hem yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz hem de ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeleri burada tüm dünyaya duyurma imkanımız oluyor. Toplantıda önemli bir gelişme daha oldu. İnşallah 2022 Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını devralacağız” açıklamasını yaptı. Dünyanın her yerinden gelen insanlara Konya modeli belediyeciliği anlatmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Altay, dünyaya Konya modeli belediyeciliği anlatmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Forum kilit önemde

UCLG Dünya Bölgeler Forumu’nda da konuşan Başkan Altay, pandeminin, bölgesel çatışmaların ele alınmasında, sosyal diyaloğun oluşturulmasında, insan hareketliliğinin bölgesel bir hak olarak desteklenmesinde ve herkes için kamu hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel yönetimlerin önemini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattığını kaydetti. Dünya Bölgeler Forumu’nun sonuçlarının devletler, dünya ve insanlar için kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, “UCLG’nin kolaylaştırdığı uluslararası belediyecilik hareketinde hepimizin kalbi bir olarak atıyor. Hep birlikte daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da Türkiye’ye örnek olacak tarihi dönüşümün tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Mevlana Çarşısı’ndaki çalışmaların yüzde 80, Altın Çarşı’da da yaklaşık yüzde 40 oranında olduğunu kaydeden Başkan Altay, proje tamamlandığında bölgede ticaretin, turizmin ve sosyal hayatın canlanacağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Mevlana Çarşısı’ndaki çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Altın Çarşı’da da bu oran yüzde 35-40 civarında. Proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tesisler Tuz Gölü’nü koruyacak

Tuz Gölü’nün korunmasına önemli katkı sağlayacak Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin inşaatında yüzde 70 seviyelerine ulaşıldı.

Güvenli şekilde deşarj edilecek

Tesislerde ileri biyolojik arıtma yapılacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgedeki oluşan atık suların arıtmadan sonra güvenli bir şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edileceğini, böylece Tuz Gölü ekolojisinin korunmuş olacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımı devam ediyor. Temeli Haziran ayında atılan ve yoğun tempoda yapımı devam eden biyolojik arıtma tesisleri ile eş zamanlı olarak Kulu Atık Su Arıtma Tesisi’nin revizyon çalışmaları da devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı’nın hem Türkiye’nin tuz ihtiyacını karşıladığını hem de flamingolara ev sahipliği yapan çok önemli bir çevre alanı olduğunu belirterek, “Tuz Gölü ekolojisini koruyacak atık su arıtma tesislerimizin yapımında yüzde 70 seviyelerine ulaştık. Şehrimiz ve bölgemiz için son derece önemli olan Tuz Gölü’nün korunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte belediyemizin en önemli öncelikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 37 milyon liralık bir yatırımı bölgemize kazandırıyoruz. Tesislerimizde ileri biyolojik arıtma yapacağız. İnşallah atık sular arıtmadan sonra güvenilir şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edilmiş olacak” dedi.

2022’de hizmete girecek

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Mahallelerinde yapımı devam eden tesisler 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

Konya Yeni Sanayi Sitesi hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi’nin inşası tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yeni Sanayi Sitemiz Konya’mızın yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden biri. Dört etapta 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkanın yapımının devam ettiğini belirten Başkan Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayiyi 2023’e kadar yeni yerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Yapım çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa desteğiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla vizyon projeleri bir bir hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Konya’da uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasının da bunlardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Yeni Sanayi Sitemizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik bir arazi ile bu önemli projeye katkı verdik. Aslım Caddesi bölgesinde hızla yükselen Yeni Sanayi Sitesi, Konya’mızın yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL olan bu önemli proje tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek” diye konuştu.

Bakan Kurum'a teşekkür

Dört etapta toplam 2 bin 690 sanayi dükkanının ve 134 ticari dükkanın yapılacağını aktaran Başkan Altay, “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’sini 2023’e kadar yeni yerine taşımayı hedefliyoruz. Konya’nın bütün projelerinde olduğu gibi bu projede de şehrimize büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımıza Sayın Ömer Bulut’a, oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.