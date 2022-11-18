Başkan Altay BM İklim Değişikliği Konferansı’nda Konya’da Yapılan Örnek Çalışmaları Anlattı

Erdoğan Gül

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) katıldı.

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde 197 ülkeden binlerce katılımcıyla devam eden COP27’de küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması, bu değişikliklere uyum sağlanması, taraf ülkelerin yaptıkları uygulamalar ve alınacak önlemler gibi konular tartışılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla COP27 kapsamında kurulan Türkiye standının resmi açılışına da katılan Başkan Altay, açılışın ardından konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye'de iklim değişikliği riskinin en büyük olduğu şehir Konya'mız”

Dünyanın en önemli gündemlerinden olan iklim değişikliğiyle ilgili müzakereler için COP27 kapsamında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bulunduklarını ifade eden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından hazırlanan standın açılışını bakanımızla birlikte gerçekleştirdik. Şu anda sadece Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve merkezi Konya’da bulunan, en önemli gündemi tarım ve iklim değişikliği olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak da bu programda yerimizi aldık. Türkiye’de iklim değişikliği riskinin en fazla hissedileceği şehir Konya’mızda yaptığımız çalışmaları; Konya’da yürüttüğümüz projeleri anlatma imkanı bulduk. Özellikle Mevlana bölgesinde yapmış olduğumuz ‘ısıda yeşil dönüşüm’ doğalgaz projesi ve BM kalkınma programıyla birlikte yürüttüğümüz iklim değişikliğine uyum ve eylem planımızla ilgili projelerimizi sunma imkanı bulduk. İklim değişikliği dünyanın en önemli gündemi ve burada tüm dünya bununla ilgili müzakerelerde bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Konya olarak iklim değişikliğinin önemini biliyoruz. Çünkü Türkiye’de iklim değişikliği riskinin en büyük olduğu şehir Konya’mız. Ayrıca Konya’da oluşacak bir durum tüm Türkiye’deki gıda güvenliğiyle ilgili ciddi problemler oluşturacak. Onun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyada takip etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yapılan uygulamalar COP27 konferansında yan etkinlik olarak sunuluyor. Ayrıca diğer ülkelerin etkinlik alanları takip edilerek iklim değişikliği konularında yabancı ülkelerin kurum ve özel sektör yetkilileri ile ikili görüşmeler yapılıyor.