Bask derbisinde gülen olmadı
Real Sociedad ve Athletic Bilbao İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 sona erdi.
İspanya La Liga'nın 29.haftasının kapanış mücadelesinde Bask derbisi oynandı. Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçın 85. dakikasında Villalibre ile öne geçen Bilbao'ya cevap, 89. dakikada Roberto Lopez'den geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı Bask derbisi beraberlikle sonuçlandı.
Real Sociedad 46 puanla 5. sırada kalırken, A.Bilbao 36 puanla 10.sırada yer aldı.
İki takım geçen hafta İspanya Kral Kupası finalinde karşılaşmış, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad 34 yıl aradan sonra kupanın sahibi olmuştu.