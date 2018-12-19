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Başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan, başına 1,5 milyon lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı kadın terörist Ayşenur İnci'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Verilen karara yaptığı espriyle tepki gösteren bir avukat , "Ne yani, kendisi gelip teslim olduğu için 1,5 milyon ödülü alıp eve gitmiş olamaz mı? Bence olur. O 1,5 milyonu alıp eve gitti" ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:58
Başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist serbest bırakıldı

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.

Mavi kategoride yer alıyordu

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DEAŞ'lı kadın teröristi, teslim olmaya Adıyaman'da yaşayan babasının ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:58
  1. Adıyaman
  2. ayşenur inci

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