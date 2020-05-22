Basın İlan Kurumu’ndan Cumhuriyet’e yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki asılsız haberleriyle Basın Ahlak Esaslarını ihlal eden Cumhuriyet gazetesinin resmi ilan ve reklamlarının 35 gün süreyle kesilmesi kararı alınmıştı. Basın İlan Kurumu’ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin yapılan açıklamada alınan söz konusu kararın gerekçesinin 129 sayılı Basın Ahlak Esasları’nın ihlali olduğu duyurulmuştu.

Ancak Cumhuriyet gazetesi yaptırım kararının ardından yaptığı manşet haberde cezanın Fahrettin Altun’un emriyle verildiğini iddia etmişti. Basın İlan Kurumu bugün bir açıklama yaparak söz konusu haberdeki ifadrelerin doğruları yansıtmadığı ve gerçekleri saptırdığını ifade etti. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Doğruları yansıtmamakta"

“Cumhuriyet Gazetesi’nin 22 Mayıs 2020 tarihli nüshasında “Rekor ‘Altun’ cezası” manşeti kullanılmıştır. Bu manşet altında yapılan haberde, Basın İlan Kurumu’nun Cumhuriyet Gazetesi’ne Fahrettin Altun’un isteği doğrultusunda müeyyide uyguladığı iddia edilmiştir. Söz konusu manşet ve haber doğruları yansıtmamakta ve gerçeği çarpıtmaktadır.

Cumhuriyet Gazetesi’nin “Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi” üst başlığıyla verdiği “Rekor ‘Altun’ cezası” manşeti, “Haberciliğe sopa” spot başlığı ve ifadeleri, Cumhuriyet Gazetesi’nin daha önce de ceza almasına neden olan taraflı, kışkırtıcı ve hedef gösterici dil ve üslubuna örnek teşkil etmektedir.

“Esefle kınıyoruz"

1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi’ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz.

Basın İlan Kurumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kararlarında ve yaptırımlarında başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar ve Basın Ahlak Esasları ile belirlenmiş mevzuat çerçevesinde açık ve şeffaf kararlar almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”