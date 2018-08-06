Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması
Cüneyt Arkın'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Halil Narlı, "Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken." dedi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:08
Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."
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