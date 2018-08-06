Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması

Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."